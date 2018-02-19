"Чикаго" обменял Кемпны в "Вашингтон"

"Чикаго" обменял защитника Михала Кемпны в "Вашингтон", сообщает TSN. За 27-летнего хоккеиста "Блэкхокс" получили выбор в третьем раунда драфта.

В этом сезоне Кемпны провел в регулярном чемпионате НХЛ 31 матч и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности "+13". За клуб он играет второй сезон, ранее он выступал за "Комету Брно" и "Авангард".