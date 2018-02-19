21:00 19 февраля | Хоккей — НХЛ

"Чикаго" обменял Кемпны в "Вашингтон"

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"Чикаго" обменял защитника Михала Кемпны в "Вашингтон", сообщает TSN. За 27-летнего хоккеиста "Блэкхокс" получили выбор в третьем раунда драфта.

В этом сезоне Кемпны провел в регулярном чемпионате НХЛ 31 матч и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности "+13". За клуб он играет второй сезон, ранее он выступал за "Комету Брно" и "Авангард".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Смерть сусликам

Долго наблюдал за идиотами на эт В смысле на лавку в ПО 22:27-------------------Там либо Джоос, либо Боуи сядут, А Орпик пока в меньшинстве не заменим

22:39 19 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

В смысле на лавку в ПО

22:27 19 февраля

Смерть сусликам

Долго наблюдал за идиотами на эт Орпик Дасвидос))-------------------кому ты его, с его контрактом впаришь, много сверху давать надо будет. 22:13

22:16 19 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

Орпик Дасвидос))

22:13 19 февраля

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