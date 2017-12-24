Бурмистров завершил карьеру в НХЛ. Права на него в КХЛ - у "Ак Барса"

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров покидает НХЛ, сообщил его агент Дэн Милстэйн в своем Твиттере. Официально о его уходе будет объявлено в ближайшее время. В текущем сезоне на его счету 24 матча и 6 (2+4) очков.

В НХЛ Бурмистров дебютировал в 2010 году в "Атланте" (впоследствии переехавшей в Виннипег). Также он выступал за "Аризону", а в "Ванкувер" перешел летом 2017 года. Всего в НХЛ на его счету 348 матчей и 101 (37+64) очко.

Отметим, что правами на 26-летнего форварда в КХЛ владеет "Ак Барс".

Он ненавидел КХЛ, а теперь едет в "Ак Барс". Бурмистров закончил роман с НХЛ //

Агент Бурмистрова: "Быстро договорились с "Ванкувером"