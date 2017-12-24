Бурмистров завершил карьеру в НХЛ. Права на него в КХЛ - у "Ак Барса"

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров покидает НХЛ, сообщил его агент Дэн Милстэйн в своем Твиттере. Официально о его уходе будет объявлено в ближайшее время. В текущем сезоне на его счету 24 матча и 6 (2+4) очков.
В НХЛ Бурмистров дебютировал в 2010 году в "Атланте" (впоследствии переехавшей в Виннипег). Также он выступал за "Аризону", а в "Ванкувер" перешел летом 2017 года. Всего в НХЛ на его счету 348 матчей и 101 (37+64) очко.
Отметим, что правами на 26-летнего форварда в КХЛ владеет "Ак Барс".
Он ненавидел КХЛ, а теперь едет в "Ак Барс". Бурмистров закончил роман с НХЛ //
Агент Бурмистрова: "Быстро договорились с "Ванкувером"
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POLTOS
Отмучился парень...
21:55
Ara
вроде второе пришествие тоже не удалось)
20:48
Vasek
karlikf1, но даже среди игроков, проводящих в ср. за матч меньше, 13 минут, Бурми со своими 6 очками на 71-м месте! Если посмотреть игроков, играющих меньше 15 минут, то Бурми вообще скатывается на 144 место в таком рейтинге. Не тянет он НХЛ, совсем плохой стал. Если он плохо играет свои 10 минут, никто ему не даст играть 15 и 20 минут за матч. Бурми Скатился в 4-е звено и частенько оказывается вне состава. Если бы не эпидемия травм в Ванкувере, ещё бы меньше игр сыграл. Бучневич, например, играя по 14 с половиной минут набрал 25 очков. Не в тренере дело.
20:37
karlikf1
Лекс 19:54, ты как-то поверхностно рассуждаешь. Недавно только начал хоккеем интересоваться, да? Тогда имей в виду, что у игрока может быть в матче 15-18 минут игрового времени, а может быть и 1 минута, две, три. А статистика потом указывает на то, что человек вроде как провёл полноценный матч. По каким причинам тренер может мариновать игрока в четвёртой тройке, это другое дело, но здесь же и этого тоже не пишут.
20:13
Паснаход
Да отработанный материал он, не нужный ни СКА, ни нашему АБ, т. к. даже в АБ выглядел бледно.
19:57
Лекс
На фига он в ска? за 24 матча 6 очков, какая то супер мощная результативность и "великолепная" форма.
19:54
Kent....
Наверно в СКА перейдёт))))))))
19:41