Буллит Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Бостоном"

"Вашингтон" на своем льду в серии буллитов переиграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" удалось прервать серию из трех поражений.

Российкий нападающий хозяев Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Евгения Кузнецова. При этом, первый реализовал свою попытку в серии буллитов, а второй - нет.

Ворота гостей защищал россиянин Антон Худобин, отразивший 31 бросок.

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"Вашингтон" - "Бостон" - 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бэкес - 6 (Нэш, Хейнен), 1:23 - 0:1. Аккьяри - 3 (Керали), 2:12 - 0:2. Эллер - 5 (Уилсон), 32:31 - 1:2. ОВЕЧКИН - 24 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 34:07 - 2:2. Бэкес - 7 (Хейнен, Дебраск), 47:19 - 2:3. Коннолли - 8 (Эллер, Боуи), 51:22 - 3:3.

Победный буллит: ОВЕЧКИН.

Вратари: Холтби - ХУДОБИН.

Штраф: 15 - 13.

Броски: 34 (10+10+12+2) - 34 (14+7+10+3).

Наши: Кузнецов (21:53/2/-1), Овечкин (23:00/4/0), Орлов (22:37/2/-1) - -.

29 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

Овечкин с передачи Кузнецова огорчил Худобина. Видео