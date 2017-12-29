Буллит Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Бостоном"

"Вашингтон" на своем льду в серии буллитов переиграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" удалось прервать серию из трех поражений.
Российкий нападающий хозяев Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Евгения Кузнецова. При этом, первый реализовал свою попытку в серии буллитов, а второй - нет.
Ворота гостей защищал россиянин Антон Худобин, отразивший 31 бросок.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Бостон" - 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бэкес - 6 (Нэш, Хейнен), 1:23 - 0:1. Аккьяри - 3 (Керали), 2:12 - 0:2. Эллер - 5 (Уилсон), 32:31 - 1:2. ОВЕЧКИН - 24 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 34:07 - 2:2. Бэкес - 7 (Хейнен, Дебраск), 47:19 - 2:3. Коннолли - 8 (Эллер, Боуи), 51:22 - 3:3.
Победный буллит: ОВЕЧКИН.
Вратари: Холтби - ХУДОБИН.
Штраф: 15 - 13.
Броски: 34 (10+10+12+2) - 34 (14+7+10+3).
Наши: Кузнецов (21:53/2/-1), Овечкин (23:00/4/0), Орлов (22:37/2/-1) - -.
29 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.
Идриси
Во" всей лиге нет более удобного соперника для "Вашингтона", чем "Бостон". Сегодня "Кэпс" выиграли в двенадцатый раз подряд! А Оши, видимо, от травмы никак оправится не может. Вчера буллит не реализовал, сегодня тоже...
08:46
Angeldust
И ни слова про отриц. плюс минус у наших игроков
08:29
Монте-Кристо (Мститель) .
maxcds .................... Чтобы побеждать !
07:14
Монте-Кристо (Мститель) .
Лучший игрок матча - это Худобин. Это однозначно и обсуждению не подлежит. Хотя в пропущенной шайбе от Эллера имелась доля его вины. Но бросок там был довольно неожиданный. Он застал врасплох вратаря. Если бы Овечкин был с шайбой, то гола не было. Когда бросал Санек, то у Худобина была полная концентрация. Полтора первых периода Вашингтон играл безобразно. И только Овечкин нормально. Мог раза три забить. Но Худобин играл отлично. Шайба Эллера стала переломной. Вашингтон проснулся. Вскоре Овечкин сравнял счет. После этого столичные по сути полностью доминировали на льду. Многие могли забить, в том числе и Овечкин. Несколько раз Оши. Но Худобин творил чудеса. Бостон же сильнее провел первую половину игры. В которой раз за разом ошибались защитники хозяев. Они про сути привезли два гола на первых минутах. Третий привез Оши. Но там и Холтби грубо ошибся. Он потом долго смотрел на свою ловушку. Не понимая, как мог такое пропустить. Все же Вашингтон смог додавить Бостон и сравнять счет. Овертайм не смотрел. Трансляцию выключили. У Вашингтона равнозначно лучшие в данной игре: Эллер, Овечкин, Уилсон. Худшие: Орпик, Кузнецов. В первом голе виноваты они. Второй был забит с позиции Орпика. Кроме того Кузнецов сделал такую же голевую передачу в своей зоне сопернику, как и Оши. Но там чудом выручил Холтби. Евгений много раз терял шайбу на ровном месте в своей зоне, а особенно в зоне соперника. Если бы не нелепая ошибка, то и Холтби бы можно было причислить к героям матча. Но больше всего в данной игре мне запомнился Худобин. Четвертый сильный российский вратарь в НХЛ.
07:14
maxcds
Зачем Овечкину доверяют пробивать решающий буллит?
07:06