Бучневич - о Панарине: "Места в раздевалке у него нет, но для такого игрока мы быстро найдем шкафчик"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "СЭ" рассказал, что для такого игрока как форвард "Коламбуса" Артемий Панарин быстро найдут шкафчик в раздевалке. Он также отметил, что в клубе бы не отказались от такого хоккеиста.

– Расскажите про слухи. Вы ждете в команде Артемия Панарина?

– Места в раздевалке у него нет, но для такого игрока мы быстро найдем шкафчик. Я только слышал, что "Рейнджерс" для него один из вариантов, но, вроде бы, какие-то новости появятся только летом. Думаю, что наш клуб не отказался бы от такого хоккеиста.

– Вы бы смогли играть в одном звене с Артемием?

– Почему нет? Он же играет в понятный для меня хоккей. Какое-то время уйдет на притирки, но очень короткое. Это же… Слушайте, мне бы было тяжело играть в хоккей, которые показывал ЦСКА последние два года. Но Панарин не придерживается такого стиля.

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