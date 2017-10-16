Брюс Кэссиди: "Вегас" выглядел свежее, но я не оправдываюсь"

Главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди после поражения от "Вегаса" (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что соперник выглядел свежее его игроков. Специалист считает, что это сказалось на результате.

– Соперник выглядел свежее, но я не пытаюсь оправдываться, – цитирует официальный сайт НХЛ Кэссиди. – Я просто говорю то, что вижу. У наших парней кончилось горючее, наверное, они наигрались перед этой встречей.

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