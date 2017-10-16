Вадим Шипачев: "Я провел силовой прием? Ха-ха, а вам не показалось?"

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев поделился впечатлениями от дебютного матча в НХЛ против "Бостона" (3:1), в котором отметился заброшенной шайбой. Россиянин был признан третьей звездой встречи.
– Как вам дебют?
– Мне все очень понравилось. Да, я забил, но важно даже не это, а то, что команда победила. Плюс моя семья увидела меня на льду, сложная ситуация закончилась, и теперь можно сосредоточиться только на хоккее.
– За минуту до гола вы тоже могли отличиться. Перехватили шайбу в средней зоне, пошли к воротам.
– И надо было бросать. Я не знаю, почему принял такое решение, тем более тренер мне говорил атаковать чаще. Попала бы она в ворота или не попала – другой вопрос. Это была ошибка.
– Вы даже провели силовой прием.
– Ха-ха, а вам не показалось?
– Нет.
– Честно говоря, я чувствовал себя довольно комфортно, учитывая всю ситуацию. Нет ничего страшного в том, что провел не очень много времени на льду. Надо действительно привыкнуть к новому хоккею, почувствовать его. Но ощущения просто отличные. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Шипачев забросил первую шайбу за "Вегас" в дебютном матче НХЛ! Видео
HarryAngel
жаль нет Ковальчука в вегасе
06:36