Брэйден Холтби о подготовке к "Вегасу": "Просыпаешься утром и идешь по своим делам"

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби рассказал, как команда готовится к пятому матчу финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (счет в серии 3-1). Игра пройдет 8 июня.

- Просыпаешься утром и идешь по своим делам. Выполняешь всю рутину, тренируешься, чтобы отработать некоторые вещи и одновременно расслабиться, - цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Холтби. - Все идет, как обычно. Более того, нам кажется, что это дает нам лучший шанс на победу.

Пятый матч состоится в Лас-Вегасе и начнется в 3.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.