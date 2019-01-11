Бобровский вышел на тренировку "Коламбуса"

Российский вратарь Сергей Бобровский вышел на сегодняшнюю тренировку "Коламбуса", сообщил в своем твиттере журналист Джефф Свобода.

- Сергей Бобровский вышел на лед и принимает участие в тренировке команды, - написал Свобода.

30-летний россиянин пропустил прошлый матч команды с "Нэшвиллом" по решению руководства клуба в качестве наказания за нарушение корпоративных правил команды. Некоторые журналисты и инсайдеры отмечают, что это могло произойти из-за контрактной ситуации между вратарем и командой. Текущее соглашение Бобровского заканчивается этим летом, и он пока не подписал новый контракт с "жакетами".