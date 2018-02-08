09:46 | Хоккей — НХЛ

Бэрроуз дисквалифицирован на десять матчей за нападение на Холла

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Нападающий "Оттавы" Алекс Бэрроуз дисквалифицирован на десять матчей за атаку на форварда "Нью-Джерси" Тэйлора Холла. На время дисквалификации Бэрроуз лишится зарплаты, сообщает официальный сайт НХЛ.

Бэрроуз напал на Холла во втором периоде, стал наносить ему удары, повалив на лед. Бил в том числе и по голове. Для Бэрроуза это не первая дисквалификация, поэтому решение было вынесено довольно строгое.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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maks55555

За истерику, если бы просто начал драться, то ничего бы особенного не было.

11:12

за САЛАВАТ

за что тут 10 матчей?

10:48