Барри Тротц: "Не только у Овечкина есть шанс. Он есть у всех нас"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц в преддверии седьмого матча 1/2 финала Кубка Стэнли (3-3 в серии) с "Тампой" рассказал, как будет использовать своих игроков.

Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".

– Я обязан использовать всех игроков. Но все будет определяться ситуацией. У некоторых ребят есть отведенные им роли в спецбригадах, – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. – Есть игровые ситуации, в которых одни очевидно сильнее других. Нам придется подстраиваться под игру. Это означает, что необязательно все тройки будут выходить на лед поочередно, но работа точно найдётся для всех.

В идеале, если в матче немного удалений, хотелось бы положиться на все четыре звена насколько это возможно. Но в эти планы всегда вмешивается дробление матча на мини-отрезки. Телевизионные тайм-ауты, отслеживание матчапов и тому подобные вещи. Периодически возникающие большинство и меньшинство дробят игру еще сильнее. Поэтому игровое время будет выдаваться исходя в первую очередь из ситуации, без оглядки на то, чья сейчас очередь.

Седьмой матч – большой шанс для Овечкина? Не только у Алекса есть шанс. Он есть у всех нас.