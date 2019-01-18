"Айлендерс" продлил победную серию, обыграв "Нью-Джерси"

"Айлендерс" переиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Клуб из Нью-Йорка выиграл третью встречу кряду, а "Девилз" потерпел второе подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Нью-Джерси" - 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы: Ли - 17 (Ледди, Эберле), 5:48 - 1:0. Дэл Колл - 1 (Мэйфилд, Комаров), 9:19 - 2:0. Эберле - 11 (бол., Ледди, Нельсон), 15:12 - 3:0. Грин - 3 (Сиверсон), 47:07 - 3:1. Ли - 18 (п.в., Бэйли), 57:51 - 4:1.

Вратари: Ленер - Блэквуд (57:28 - 57:51).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 26 (5+12+9) - 17 (6+4+7).

18 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.