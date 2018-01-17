"Айлендерс" без Кулемина проиграл "Нью-Джерси"

"Айлендерс" на своем льду уступил "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение для команды из Нью-Йорка стало первым после серии из трех побед, а "Дэвилз" впервые выиграл после шести проигрышей кряду.

Российский нападающий хозяев Николай Кулемин участия во встрече не принимал из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Нью-Джерси" - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Голы: Ли - 26, 1:39 - 1:0. Палмиери - 8 (бол., Ватанен, Юханссон), 15:20 - 1:1. Сиверсон - 5 (Гиббонс, Ноесен), 32:58 - 1:2. Сиверсон - 6 (Лавджой, Братт), 34:24 - 1:3. Холл - 16 (Братт), 38:20 - 1:4.

Вратари: Галак - Кинкейд.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 26 (9+8+9) - 42 (13+17+12).

17 января. Нью-Йорк. Barclays Center.