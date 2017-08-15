Артемий Панарин: "С Саадом "Чикаго" выиграл Кубок Стэнли, а я еще непонятно как выпендривался бы за них"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что обмен из "Чикаго" этим летом стал для него полной неожиданностью. После нескольких дней раздумий россиянин понял, что на месте руководства клуба поступил бы таким же образом.

- Естественно, первый вопрос будет об обмене из "Чикаго", который удивил даже людей, интересующихся хоккеем только время от времени.

- Обмен стал неожиданностью для всех, в том числе и для меня.

- Игроков меняют, когда у них не идет. Или хотят получить кого-то получше. Но тут действительно случился необычный на первый взгляд обмен, даже если отбросить все эмоции. Вы же забиваете, отдаете, Патрик Кейн на вас не нарадуется, и тут - раз!

- В Америке все немного по-другому устроено. Культура обменов более развита. Но я бы и сам, наверное, так бы поступил, если был бы генменеджером. Брэндон Саад, на которого меня обменяли в "Коламбус", - хороший игрок. У него контракт на четыре года. С ним "Чикаго" выигрывал Кубки Стэнли. А я бы еще продолжал играть за них непонятно как, выпендриваться. Единственная неприятность из всего этого - неожиданность. Сейчас я уже успокоился, да и волновался, наверное, всего пару дней. А теперь понимаю, что так для меня будет даже лучше. Надеюсь, в "Коламбусе" будут больше играть через меня. (Марат САФИН)

Полное интервью Артемия Панарина