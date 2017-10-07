Артемий Панарин: "Боб в матче с "Айлендерс" был в своем стиле. Не удивлен"

Напдающий "Коламбуса" Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (5:0) отметил игру еще одного россиянина Сергея Бобровского, который отразил все броски соперника. Новичок "Блю Джэкетс" в этой игре записал на свой счет 3 результативные передачи.

- Когда я приезжал сюда с "Чикаго", то здесь меня заставали врасплох, - приводит пресс-служба "Коламбуса" слова Панарина. - Особо не думаю, что мне нужно будет играть с бывшей командой. Буду рад увидеть друзей.

Я знал, что "Коламбус" - быстрая команда, играет в тело, в силовой хоккей. Что здесь мастеровитые ребята, которые забивают по 30 голов. Боб сегодня в своем стиле, не удивлен.