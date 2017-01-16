Антон Худобин: "Второму вратарю тоже надо давать играть"

Российский голкипер Антон Худобин, которого "Бостон" выставил на драфт отказов, подчеркнул в интервью "СЭ", выразил мнение, что совсем не чувствовал игру только одном матче. Хоккеист считает: ему не давали достаточно игрового времени.

– На пресс-конференциях после поражений тренер Клод Жюльен вас ни разу ни в чем не обвинил.

– Да, но потом они приняли вот такое решение. Могу предположить сколько угодно версий, но все это будет бессмысленно. Вы говорите, что я один матч сыграл не так хорошо. На самом деле мне больше не понравился первый матч в Торонто. Там я действительно совсем не чувствовал игру. А какой ваш вариант?

– С "Анахаймом" 15 декабря, когда вы пропустили четыре.

– Ага, помню. Но все голы там были из серии "черт побери". Могу каждый момент объяснить, что в них произошло. Помните, каким был первым гол? Шайба отлетает от борта, попадает мне в трусы и пересекает линию ворот. Или третья шайба. На пятачке была позиция "два в ноль". Соперник разыгрывает шайбу, я успеваю переместиться и отбить. У меня было полное ощущение, что отбил шайбу коленом и теперь на ней лежу. Но она ушла за ворота, и, пока я пришел в себя, нам забили. Но вопрос ведь в другом. Первого декабря я провожу отличную игру против "Каролины", где мы выигрываем по буллитам, и на неделю ухожу в запас. Но там матчи были часто, и, наверное, стоило бы мне больше практики давать. Мне по крайней мере так кажется. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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