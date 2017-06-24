"Анахайм" заключил контракт с Ивзом

Нападающий "Анахайма" Патрик Ивз продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "Дакс". Новое соглашение рассчитано на три года, а его общая сумма – 9,45 миллиона долларов. 33-летний хоккеист перешел в "Анахайм" в феврале этого года из "Далласа". В минувшем сезоне он установил личный рекорд результативности, набрав 51 (32+19) очко.
BREAKING: THE BEARD IS STAYING IN ANAHEIM!#NHLDucks, @Patrick_Eaves agree to a three-year contract! pic.twitter.com/I3uPieznlR– Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 23 июня 2017 г.