"Анахайм" прервал победную серию "Нэшвилла"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов. До этого поединка "Нэшвилл" выиграл пять матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Нэшвилл" – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гецлаф – 4 (Ракелль, Линдхольм), 39:30 – 1:0. Фиала – 2 (Террис, Смит), 43:07 – 1:1.

Победный буллит: Ракелль.

Вратари: Гибсон – Ринне.

Штраф: 19 – 9.

Броски: 30 (10+9+7+4) – 35 (10+5+10+10).

13 ноября. Анахайм. Honda Center.