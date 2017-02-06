Александр Радулов: "Нестеров? Всегда приятно, когда есть русские в команде"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов заявил, что новичок канадского клуба российский защитник Никита Нестеров является хорошим и опытным игроком. В конце января 23-летний хоккеист перешел из "Тампа-Бэй", за которую в текущем сезоне набрал 12 (3+9) очков в 35 встречах "регулярки". За "Монреаль" он провел 4 матча и отметился голом.

– Играли правильно, двигались хорошо, – цитирует Радулова "Спорт FM". – В принципе все получилось, забили хорошие голы. Все четыре звена играли хорошо. Нестеров? Что говорить, это хороший игрок. У него есть опыт игр в плей-офф. Он доходил до финала и полуфинала в двух последних сезонах. Это плюс для нас. Всегда приятно, когда есть русские в команде. Будем помогать. Я ему ничего особенного не советовал. Пусть играет, получает удовольствие.