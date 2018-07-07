Александр Овечкин: "Выиграть кубок Стэнли – главная задача для хоккеиста на командном уровне"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин привез Кубок Стэнли на базу московского "Динамо" в Новогорске и поблагодарил родной клуб за приглашение показать трофей болельщикам бело-голубых.

– Всегда приятно возвращаться домой, на родную землю, базу. Очень приятно видеть тренеров, которые меня воспитали, вложили в меня душу. Хочу сказать "спасибо" руководству родного "Динамо", которые разрешили привезти Кубок сюда, чтобы у вас было еще больше эмоций и мечтаний. Для игрока выиграть этот приз – главная задача на командном уровне. А динамовцам хочу сказать, где бы вы ни играли – вы выросли в лучшей школе страны. (Игорь ЕРОНКО)