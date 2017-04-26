Александр Овечкин: "Не стоит бояться "Питтсбург"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин уверен, что его команда может победить "Питтсбург" во втором раунде Кубка Стэнли. Всего "Кэпиталз" выиграл у "Пингвинз" в плей-офф одну серию из девяти.

– У нас есть возможность победить действующих обладателей Кубка Стэнли и пройти в следующий раунд, – цитирует AP Овечкина. – Конечно, мы никогда не делали этого раньше, но сейчас у нас есть шанс.

Не стоит бояться. "Питтсбург" – отличная команда, но и мы тоже. Мы должны пройти эту битву, чтобы добиться успеха.

В сезоне-2015/16 "Кэпиталз" проиграл в полуфинале Восточной конференции "Пингвинз" (2-4), который стал обладателем Кубка Стэнли.