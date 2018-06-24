Александр Овечкин: "Даты турне Кубка Стэнли по России станут известны через два-три дня"

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сказал, что в ближайшие дни объявит сроки того, когда он привезет Кубок Стэнли в Россию. В начале июня 32-летний нападающий помог своей команде обыграть "Вегас" (4-1 в серии) в финале плей-офф НХЛ, став при этом обладателем "Конн Смайт Трофи", приза самому ценному игроку Кубка Стэнли и лучшим снайпером (15 шайб).

– Все даты по поводу того, когда я привезу Кубок Стэнли, будут известны немного позже, – цитирует ТАСС Овечкина. – Тяжело сейчас называть точные даты, потому что еще не известно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы все узнаете из моего Инстаграма.

Также Овечкин отметил, что имена игроков "Вашингтона" на Кубке Стэнли еще не выгравированы. По его словам, это будет сделано немного позже.