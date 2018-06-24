09:14 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Даты турне Кубка Стэнли по России станут известны через два-три дня"


Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сказал, что в ближайшие дни объявит сроки того, когда он привезет Кубок Стэнли в Россию. В начале июня 32-летний нападающий помог своей команде обыграть "Вегас" (4-1 в серии) в финале плей-офф НХЛ, став при этом обладателем "Конн Смайт Трофи", приза самому ценному игроку Кубка Стэнли и лучшим снайпером (15 шайб).

– Все даты по поводу того, когда я привезу Кубок Стэнли, будут известны немного позже, – цитирует ТАСС Овечкина. – Тяжело сейчас называть точные даты, потому что еще не известно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы все узнаете из моего Инстаграма.

Также Овечкин отметил, что имена игроков "Вашингтона" на Кубке Стэнли еще не выгравированы. По его словам, это будет сделано немного позже.

 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5318843

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