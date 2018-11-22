Александр Георгиев: "Лучше и быть не могло"

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев, признанный первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс", отметил, что очень доволен игрой команды в обороне. 22-летний россиянин впервые в карьере отыграл на ноль в североамериканской лиге, отразив все 29 бросков.

– Лучше и быть не могло. Отличное время для шатаута. Большая победа для парней в матче с заклятым соперником. Я очень счастлив и благодарен команде. Она отлично сегодня сыграла в обороне, - цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.