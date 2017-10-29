"Ак Барс" на выезде обыграл "Адмирал"

"Адмирал" дома проиграл "Ак Барсу" со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет открыл Атте Охтамаа в конце второго периода, а в конце встречи отличился Иржи Секач, который забросил шайбу в пустые ворота.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Ак Барс" (Казань) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Охтамаа - 1 (Ландер, Мусин), 39:03 - 0:1. Секач - 10 (п.в.), 59:59 - 0:2.

Нереализованный буллит: Лукоянов (23:20, Ак Барс).

Вратари: Бобков (57:52 - 59:59) - Гарипов.

Штраф: 6 - 8.Броски: 30 (9+7+14) - 23 (6+10+7).

Судьи: Букин, Гашилов.

29 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".