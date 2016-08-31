Агент Кучерова: "Никита определенно сравним с Тарасенко"

Агент нападающего Никиты Кучерова Скотт Гринспан прокомментировал ход переговоров 23-летнего ограниченно свободного агента с "Тампой".

– В чем загвоздка переговоров с "Тампой"? Срок, сумма? Может, речь идет о переходном соглашении?

– Мы в принципе не комментируем переговоры с "Тампой". Потому что это может только помешать. На данный момент все, что я могу сказать, – соглашения нет.

– Но, к примеру, чей контракт вы используете в качестве ориентира? Тот, что подписал Филип Форсберг (36 миллионов на 6 лет), или тот, что подписал Владимир Тарасенко (60 миллионов на 8 лет)?

– Абсолютно все контракты так или иначе становятся ориентирами для других. Но не бывает двух абсолютно одинаковых игроков. Они могут быть разве что в чем-то похожи. С другой стороны, Кучеров определенно сравним с Тарасенко.

– Нет ли у Кучерова желания сменить команду?

– Он хочет подписать справедливый контракт с "Тампой". (Игорь ЕРОНКО)