33 сэйва Худобина и передача Ничушкина принесли "Далласу" победу над "Сан-Хосе"

"Даллас" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Нападающий "Старз" Валерий Ничушкин за 14 минут 43 секунды сделал результативную передачу.
Вратарь Антон Худобин отразил 33 броска из 36.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Сан-Хосе" - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Шор - 4 (Сегин, Ничушкин), 8:57 - 1:0. Майер - 12 (Лабанк, Кутюр), 14:18 - 1:1. Сегин - 4, 26:57 - 2:1. Смит - 2 (Дикинсон, Хейсканен), 27:42 - 3:1. Павелски - 7 (Бернс, Торнтон), 31:17 - 3:2. Кейн - 5 (Бернс, Суомела), 47:46 - 3:3. Шор - 5 (Хитерингтон, Комо), 54:13 - 4:3.
Вратари: Худобин - Джонс (58:20).
Штраф: 6 - 2.
Броски: 22 (8+9+5) - 36 (12+13+11).
Наши: Гурьянов (12.02/0/0), Ничушкин (14.43/0/0) - -.
9 ноября. Даллас. American Airlines Center.
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