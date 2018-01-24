19:42 | Хоккей — НХЛ

20-летнего защитника "Бостона" выписали из больницы после процедур на сердце


Защитник "Бостона" Чарли Макэвой был выписан из больницы после процедур исправления сердечного ритма, сообщает официальный сайт НХЛ. Напомним, что 26 ноября новичок "Брюинз" испытал учащенное сердцебиение по ходу матча, у него была диагностирована наджелудочковая тахикардия.

Ожидается, что 20-летний хоккеист вернется в состав к 6 февраля, когда команда будет в гостях играть с "Детройтом". Ранее сообщалось, что Макэвой пропустит порядка двух недель из-за восстановления. В этом сезоне хоккеист провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (5+20) очков при показателе полезности "+18".

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Материалы других СМИ
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