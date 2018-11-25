2 очка Радулова не спасли "Даллас" от поражения в матче с "Колорадо"

"Колорадо" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Микко Рантанена.

Форвард "Старз" Александр Радулов набрал в этой игре 2 (0+2) очка, отыграв 19 минут 8 секунд. Валерий Ничушкин провел на площадке 7 минут 32 секунды.

Защитник "Эвеланш" Никита Задоров за 14 минут 30 секунд набрал показатель "+2", форвард Владислав Каменев отыграл 9 минут 51 секунду.

В воротах "Колорадо" Семен Варламов отразил 29 бросков, голкипер "Далласа" Антон Худобин - 33 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Даллас" - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Маккиннон - 15 (Рантанен, Ландескуг), 33:11 - 1:0. Факса - 4 (Радулов), 51:32 - 1:1. Бенн - 9 (Сегин, Радулов), 55:03 - 1:2. Комфер - 6 (Керфут, Жост), 57:18 - 2:2. Рантанен - 10 (Ландескуг, Джонсон), 58:04 - 3:2.

Вратари: Варламов - Худобин (58:31).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 36 (6+12+18) - 29 (6+8+15).

Наши: Задоров (14.30/3/+2), Каменев (9.51/1/0) - Ничушкин (7.32/0/-1), Радулов (19.08/3/+1).

25 ноября. Денвер. Pepsi Center.