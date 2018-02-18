11 шайб, три драки и 200-й гол. "Филадельфия" обыграла "Рейнджерс"

"Филадельфия" обыграла "Рейнджерс" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что 6 шайб команды забросили уже в первом периоде, также в стартовом отрезке встречи хоккеисты провели три драки – форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич подрался с защитником "Летчиков" Шейном Гостисбеером, затем в поединке сошлись Уэйн Симмондс и Тони ДиАнджело, а также Коди Маклеод и Дэйл Уис.

Бучневич в этой встрече провел на льду 13 минут, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности "-2". Защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал передачу за 21 минуту на льду и отметился показателем "+4".

Капитан "Летчиков" Клод Жиру забросил 20-й гол в сезоне и 200-ю шайбу в НХЛ. Вратарь "Флайерз" Михал Нойвирт получил травму в первом периоде и не смог вернуться на лед.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Филадельфия" – 4:7 (3:3, 1:2, 0:2)

Голы: Хэйс – 14 (Спроул), 1:30 – 1:0. Макдональд – 4 (Филппула, Лехтеря), 4:53 – 1:1. Нэш – 18 (Шей, БУЧНЕВИЧ), 10:54 – 2:1. Лотон – 10 (ПРОВОРОВ), 12:11 – 2:2. Мэннинг – 5 (Жиру, Конекны), 14:53 – 2:3. Цуккарелло – 10 (Холланд), 17:21 – 3:3. Патрик – 6 (Симмондс, Мэннинг), 22:01 – 3:4. Холланд – 1 (Холден, Маклеод), 25:47 – 4:4. Конекны – 15 (Кутюрье, Жиру), 35:40 – 4:5. Жиру – 20 (Конекны), 49:23 – 4:6. Лехтеря – 1 (Уис, Филппула), 52:46 – 4:7.

Вратари: Лундквист – Нойвирт (Лион, 20:00).

Штраф: 17 – 15.

Броски: 40 (14+14+12) – 37 (11+9+17).

Наши: Бучневич (13:25/1/-2) – Проворов (21:32/2/+4).

18 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.