Завтра Малкин установит рекорд в Книгу Гиннесса

21 августа в Ледовом дворце в "Парке легенд" установят мировой рекорд книги Гиннесса. Мероприятие организовывает компания Nivea Men. Главным действующим лицом станет трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Суть рекорда: Малкин вместе с юниорами московских хоккейных школ выйдет на лед, чтобы забить шайбу, предшествовать которой будет рекордное число пасов. Для победы в номинации "The most consecutive ice hockey passes/Самая длинная хоккейная комбинация в истории" и занесения в Книгу рекордов Гиннесса пасов должно быть не менее 100.

Согласно требованиям Книги рекордов Гиннесса, длина каждого паса должна быть не менее 9,1 метра, а на обработку шайбы и следующую передачу участнику дается не более 5 секунд. На льду будут присутствовать судьи – представители Книги рекордов Гиннесса специально прибудут из Лондона, чтобы проконтролировать все действия спортсменов и зафиксировать мировой рекорд.

"Я всегда знал, что ключ к успеху в любом деле – это вера в свои силы. Каждый раз, выходя на лед, я ощущаю мощнейшую поддержку близких и болельщиков. А Nivea Men – это дополнительный заряд уверенности, с которым у нас уж точно есть все шансы на победу!" – отметил Малкин.