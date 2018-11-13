Ярослав Аскаров: "Финальный матч был самым тяжелым"

Голкипер сборной России U-17 Ярослав Аскаров - о победе его команды на Мировом кубке Вызова. В финале россияне обыграли сборную Финляндии (2:1).

- Наверное, самый тяжелый матч – финальный. Мы неважно провели первый период. Может быть, сказались эмоции. Но в перерыве в раздевалке договорились, что отдадим все для победы. Потому что в Канаду мы приехали за кубком.

- Перед финалом потряхивало?

- Эмоции сильные были. И все-таки в душе сидела уверенность, что обязательно победим. Другие мысли просто не приходили. Настраивали друг друга, помогали, подбадривали. Все в команде отработали замечательно. Спасибо тренерам и персоналу.

- Ваши партнеры по команде сказали, что чувствовали поддержку болельщиков.

- Мы знали, что в России следят за нашими матчами, ждут победы. Мы же сами, когда играют сборные, обязательно интересуемся результатами. Хочется же, чтобы все побеждали, - цитирует вратаря пресс-служба ФХР.