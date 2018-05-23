Вячеслав Фетисов: "Идею сыграть в хоккей рядом с Северным полюсом поддержали все"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что идею проведения товарищеского хоккейного матча на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества "Барнео" поддержали все.

Фетисов, который является первым заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в среду был назначен послом доброй воли ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде) по Арктике и Антарктике и организации товарищеской международной игры в хоккей недалеко от Северного полюса. Товарищеский хоккейный матч намечен на весну 2019 года. Участие в матче уже подтвердили хоккеисты Канады, США, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Исландии.

– Идею проведения матча поддержали все. Спорт и экология смогут сегодня объединить людей, – цитирует "РИА Новости" Фетисова. – Очень важный момент, что на протяжении всего этого года мы сможем обсуждать проблемы экологии с разными известными людьми, такими, как политики, спортсмены, звезды кино, звезды Голливуда. Идею проведения матча мы обсуждали еще 10 лет назад с Артуром Николаевичем (Чилингаровым), но те задачи, которые стоят сегодня перед нами, очень важны.