Владислав Третьяк: "Состав у сборной России молодой и амбициозный, все понимают, за чем едут"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что за два года тренерский штаб сборной России просмотрел 100 хоккеистов. Третьяк также добавил, что у команды молодой и амбициозный состав на Игры-2018. Полностью состав сборной России на Олимпийские игры - здесь.

– У тренерского штаба была очень трудная задача, – скзаал Третьяк. – За два года перемолотили 100 кандидатов. Очень много сделали, чтобы вернуть игроков из НХЛ, чтобы они смогли выступить на Олимпийских играх. Состав молодой и амбициозный, все понимают, за чем едут. Тем более сейчас на нас возлагают одну из главных миссий, ведь МОК не выдал приглашения лишь пятерым. МОК не объясняет, по каким причинам. Все остальные игроки утверждены и смогут выступить в Пхенчхане.

– Когда они начнут сыгрываться?

– Уже 30 января болельщики смогут поддержать нашу команду в матче с командой Белоруссии. В воскресенье встретимся с московским "Спартаком". Отправимся в Корею 5 февраля, где проведем выставочную игру с хозяевами Олимпиады корейцами.

– Кошечкин – первый номер?

– Я уважаю всех троих вратарей. У нас нет запасных. Они все трое – в обойме. В Квебек мы приехали с одной бригадой вратарей, а заканчивали – с другой. Варламов тогда ногу подломал. Еременко получил травму, и даже мне предлагали встать в ворота. Мы молились, чтобы Набоков вылетел из плей-офф. Штаб все решит вместе с тренером вратарей. Предпочтение сейчас есть более опытному игроку.

– Капитан – Ковальчук?

– Это решает команда. Достойные кандидаты у нас есть.