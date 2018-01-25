Владислав Третьяк: "Состав у сборной России молодой и амбициозный, все понимают, за чем едут"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что за два года тренерский штаб сборной России просмотрел 100 хоккеистов. Третьяк также добавил, что у команды молодой и амбициозный состав на Игры-2018. Полностью состав сборной России на Олимпийские игры - здесь.
– У тренерского штаба была очень трудная задача, – скзаал Третьяк. – За два года перемолотили 100 кандидатов. Очень много сделали, чтобы вернуть игроков из НХЛ, чтобы они смогли выступить на Олимпийских играх. Состав молодой и амбициозный, все понимают, за чем едут. Тем более сейчас на нас возлагают одну из главных миссий, ведь МОК не выдал приглашения лишь пятерым. МОК не объясняет, по каким причинам. Все остальные игроки утверждены и смогут выступить в Пхенчхане.
– Когда они начнут сыгрываться?
– Уже 30 января болельщики смогут поддержать нашу команду в матче с командой Белоруссии. В воскресенье встретимся с московским "Спартаком". Отправимся в Корею 5 февраля, где проведем выставочную игру с хозяевами Олимпиады корейцами.
– Кошечкин – первый номер?
– Я уважаю всех троих вратарей. У нас нет запасных. Они все трое – в обойме. В Квебек мы приехали с одной бригадой вратарей, а заканчивали – с другой. Варламов тогда ногу подломал. Еременко получил травму, и даже мне предлагали встать в ворота. Мы молились, чтобы Набоков вылетел из плей-офф. Штаб все решит вместе с тренером вратарей. Предпочтение сейчас есть более опытному игроку.
– Капитан – Ковальчук?
– Это решает команда. Достойные кандидаты у нас есть.
Опрос
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Семен Варламов
- Спартак (хоккей)
- Владислав Третьяк
- Евгений Набоков
- Александр Еременко (хоккей)
- Василий Кошечкин
- МОК
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- НХЛ
- ФХР
- Сборная Кореи (Хоккей)
bishop812
Что он несет)))))????Мозякин 36 ,Ковальчук30,Дацюк 39,Каблуков 30,Шипачев 30,Хафизулин 29,Широков 31,Зубарев30,Войнов 28,!!!Да молодой,очень молодой!)
19:53
skua
Очень много сделали, чтобы вернуть игроков из НХЛ_____ хаха, может они просто приехали в КХЛ т.к. никому были ненужны в NHL ? Калинин, Грикорено, Нестеров.... Эти люди болтались между AHL и NHL.
17:02
veterok1969
позор тем кто едут на игры
16:47
timibest
Дацюк, Мозякин и Ковальчук - будущее российского хоккея. 30-летний Каблуков - наше всё!
16:28
sandinista
Третьяк так цифрами смешно разбрасывается. 100 человек пропустили они, ага. Если бы не отказ Бэттмана, о какой сотне ты бы говорил? Из НХЛ было бы 90%. Плюс Ковальчук, Дацюк, возможно Гусев и Войнов. Ну и про "молодую" тоже доставляет. На фоне всех остальных сборных наша, с её средним возрастом 27,16, действительно - молодая. Но, блин, это только потому, что все остальные значительно старше.
16:06
Garry1979
группа атлетов в серой форме))
14:35
beltravel
особенно молоды Мозякин и Дацюк
14:24
riper
Ну и зачем они едут, если понимают? Снискать себе позор от болельщиков?
14:17