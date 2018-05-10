Путин подарил участникам турнира клюшки, сделанные из новогодней елки

Президент РФ Владимир Путин после гала-матча Ночной хоккейной лиги подарил участникам турнира клюшки, которые сделаны из главной новогодней ёлки, стоявшей в Кремле, сооьщает life. Две клюшки даже достались детям, сидевшим на трибуне.
В матче команда Путина победила со счетом 12:7. Президент забросил пять шайб.
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