Путин подарил участникам турнира клюшки, сделанные из новогодней елки

Президент РФ Владимир Путин после гала-матча Ночной хоккейной лиги подарил участникам турнира клюшки, которые сделаны из главной новогодней ёлки, стоявшей в Кремле, сооьщает life. Две клюшки даже достались детям, сидевшим на трибуне.

В матче команда Путина победила со счетом 12:7. Президент забросил пять шайб.