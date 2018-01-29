Илья Ковальчук: "Даже читать не буду правила МОК для наших спортсменов"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что не собирается изучать правила Международного олимпийского комитета для российских спортсменов Играх-2018.
– Насколько важна для нашей сборной Олимпиада и как вам работается с новыми партнерами?
– Она важна, как и любая. Чувствую себя хорошо. С такими партнерами в сборной, думаю, довольны все. Настроение рабочее, шутим, все на позитиве.
– Насколько хорошо, что перед официальными матчами достаточно много времени?
– Это вам только кажется, что много дней. У нас все расписано по минутам. Сейчас надо сосредоточиться. После открытой тренировки мы закроемся и сверим маленьким коллективом и будет работать.
– Насколько надо закрываться на Олимпиаде, потому что много ограничений?
– Я не беру это в голову. Это не те вещи, которыми мы должны быть озабочены, потому что мы не можем их контролировать. Там есть какие-то правила, но я не буду их читать. Мы едем на Олимпиаду, и все знают, откуда мы. А если есть что-то на майках, значит им там угодно. Пусть будет так. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
МОК РАЗРЕШИЛ РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕНАМ ВЫВЕШИВАТЬ ФЛАГ СТРАНЫ В СПАЛЬНЕ
Igrok Igorek
Герой хренов...
22:00
ЛокоМотив
читай,не читай а крестик ставить все равно придется,НЕЙТРАЛ
21:54
sozerzator
povar81 21:36 21:41 Не горюй) Флаг повесь в комнате своей) Болей за наших, за не наших - не болей) Бедный родственник, ахахахаххах
21:47
povar81
А еще интересная тема с флагом в спальне... Вот интересно, в английском тексте дословно как сказано про "спальню"? Неужели каждый спортсмен будет жить в олимпийской деревне в трехкомнатном номере с гостиной, обеденной и спальней?)) И флаг можно вешать только в одной комнате?))
21:41
povar81
И правильно, чего там читать, один хрен найдут к чему придраться. Не видать нам флага на закрытии Олимпиады как своих ушей. И вообще, противники бойкота упускают одну важную деталь: где то замылился вопрос о том, что мы должны признать доклад Макларена и принести извинения за наличие допинговой программы в стране. Пока Путин у власти (т.е. еще 6 ближайших лет), никогда этого не будет. Да и потом не факт, что признают. Так что нас еще долго могут дергать и нервировать, будем ближайшие лет 10 на Олимпиады ездить в статусе бедных родственников, то ли пустят, то ли нет, то ли с флагом, то ли без, то ли всех, то ли половину. Так что ничего в этом плане не кончится после Кореи, как бы этого ни хотелось наивным мечтателям.
21:36
lapp
Самое интересное, что простой российский болельщик на олимпиаде будет практически всегда в выигрыше. Проиграет гонку лыжник, биатлонист, конькобежец или любой спортсмен ОАР, болельщик скажет:"Так вам всем и надо. Нечего было ехать на эти позорные игры, предатели и подонки" и добавит довольно:"А я таки был прав". Выиграют условные Медведева или Загитова, хоккеисты или саночники из ОАР, тот же болельщик будет восторженно кричать:"Молодцы!!! Мы их сделали!!! Русские не сдаются!!! Знай наших!!!" и опрокинув стопарик скажет довольно жене:"А я всегда верил в российских спортсменов"
21:36
zvovs
Даже читать не буду правила МОК................ Быдло во всей красе. Пусть он не забудет ещё любовнице ожерелье подарить.
21:35
sozerzator
agavr 20:56 ты себя пробовал на место другого человека поставить и подумать, как он? А по ситуации - порвать и демонстрацию устроить - это да, на это мы всегда способны... хоккейная сборная за этим и поехала (пусть она выиграет, но не надо спичей, пусть просто выиграет ОИ - это и будет ответ)
21:08
sozerzator
«На самом деле ситуация неприятная, и нам придется бороться и за тех, кого не допустили (до Олимпиады). Насколько нас коробит, что не будет флага и гимна? Знаете, мы едем защищать родину. Едем сражаться и доказывать», — сказал журналистам капитан хоккейной команды Павел Дацюк...
20:57
agavr
Нужно просто порвать всех, по ходу хорошо бы дюлей понараздавать, а на награждении выкинуть нах все медали
20:56
1 JAMAL
Для участия в позорище правила не нужны!
20:46
sozerzator
Bask71 19:39 унижают тех, кто готов унижаться... кого лишают самосознания? ты не на трибуне, чел ((
20:40
rotkiv04
так за нарушение(например не дай Бог скажешь громко что ты русский, хотя какой ты русский) могут и медальку отобрать
20:32
tipitip
Там такие правила, что любой мелочи хватит для пересмотра результатов в случае победы.
20:27
martys
Нет, Илюша, ты уж почитай. А то нарушишь че-нить невзначай, и сразу сделает МОК тебе ручкой. А это ведь последний шанс как-никак какую-никакую олимпиадку выиграть под каким-никаким флажочком.
20:10
rusfed 2.0
Мне это напомнило Мутко после первого фильма Зеппельта
20:07
shurik1804
все будут болеть.вся страна,ну кроме нескольких человек)
19:59
Никто62
Кто интересно за вас болеть будет-предатели
19:52
Bask71
Разрешили в спальне, спасибо, что не в туалете. Страну продолжают унижать, издеваться. Лишают самосознания. Забудьте, что вы из России. Вы никто, и звать вас никак... Подчиняйтесь требованиям США на подсознательном уровне... Приучитесь выполнять любые требования и оказывать любые услуги...
19:39