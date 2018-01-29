Илья Ковальчук: "Даже читать не буду правила МОК для наших спортсменов"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что не собирается изучать правила Международного олимпийского комитета для российских спортсменов Играх-2018.

– Насколько важна для нашей сборной Олимпиада и как вам работается с новыми партнерами?

– Она важна, как и любая. Чувствую себя хорошо. С такими партнерами в сборной, думаю, довольны все. Настроение рабочее, шутим, все на позитиве.

– Насколько хорошо, что перед официальными матчами достаточно много времени?

– Это вам только кажется, что много дней. У нас все расписано по минутам. Сейчас надо сосредоточиться. После открытой тренировки мы закроемся и сверим маленьким коллективом и будет работать.

– Насколько надо закрываться на Олимпиаде, потому что много ограничений?

– Я не беру это в голову. Это не те вещи, которыми мы должны быть озабочены, потому что мы не можем их контролировать. Там есть какие-то правила, но я не буду их читать. Мы едем на Олимпиаду, и все знают, откуда мы. А если есть что-то на майках, значит им там угодно. Пусть будет так. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

МОК РАЗРЕШИЛ РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕНАМ ВЫВЕШИВАТЬ ФЛАГ СТРАНЫ В СПАЛЬНЕ