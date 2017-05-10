Евгений Плющенко: "Владимир Путин - самый спортивный Президент мира"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что рад принять участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги против команды Президента России Владимира Путина (6:17). Глава государства набрал 9 (6+3) очков.

"Мы сегодня проиграли в гала-матче "Легенды хоккея" против "Сборной Ночной хоккейной лиги". Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего Президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину великий Президент! Самый спортивный Президент мира", – написал Плющенко на своей странице в Инстаграме.