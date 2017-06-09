Дмитрий Христич: "Эдинбург" будет отслеживать российский рынок"

Чемпион мира-90 и самый результативный украинский хоккеист в истории НХЛ Дмитрий Христич рассказал о назначении главным тренером "Эдинбург Кэпиталз". Также он отметил, что клуб будет отслеживать российский рынок.

– Давно хотел вернуться в большой хоккей и возглавить клуб, чтобы все зависело от тебя самого, – заявил Христич. – Рад, что появилась такая возможность.

– В прошлом сезоне ходили разговоры о клубе КХЛ в Великобритании. Думали об этом, когда соглашались на предложение?

– Слышал об этом, но ничего не могу сказать по этому поводу. "Кэпиталз" планирует выступать в британской лиге.

– Что вам известно об уровне хоккея в Великобритании?

– Я был в тренерском штабе сборной Украины, когда мы умудрились проиграть британцам. В следующем сезоне наши команды вновь будут играть в одном дивизионе в Эстонии. Знаю, что на Туманном Альбионе хоккей на подъеме.

– Почему иностранные игроки стремятся в британскую лигу?

– В чемпионате хватает своих воспитанников, но достаточно легионеров из Северной Америки. Хоккеистов привлекает возможность получить образование и лояльный лимит на легионеров (13 хоккеистов в заявке на матч. – Прим. "СЭ").

– Планируете приглашать игроков с постсоветского пространства?

– Сейчас клуб будет отслеживать российский рынок и, возможно, пригласит подходящих нам хоккеистов из ВХЛ.

– Когда вы присоединитесь к команде?

– Тренировочный процесс в "Эдинбурге" короткий. Думаю, появлюсь там к августу и в конце месяца начнем работу. До этого мы будем решать вопросы с менеджментом в телефонном режиме.

Напомним, что 47-летний Христич начал карьеру в киевском "Соколе". В НХЛ выступал за "Вашингтон", "Лос-Анджелес", "Бостон" и "Торонто". Последние сезоны провел в магнитогорском "Металлурге". В качестве тренера входил в штаб сборной Украины, "Трактора" и "Амура". (Евгений БЕЛОУСОВ)