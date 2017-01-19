Аркадий Ротенберг: "2016 год сложился для российского хоккея удачно"

Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг в интервью "Известиям" подвел итоги минувшего года для российского хоккея, рассказал о главных целях и задачах ФХР на ближайшее будущее, а также о развитии детского спорта в стране. Он подчеркнул, что минувший год был удачным.

– Каким стал 2016 год для российского хоккея?

– 2016 год сложился для нас удачно. Сначала мы завоевали серебряные медали молодежного чемпионата мира. На главном соревновании года – чемпионате мира в Москве – сборная России заняла третье место. Бронзовые медали мирового первенства завоевали и наши женщины. Мы успешно провели домашний чемпионат мира, приняли участие в североамериканском Кубке мира, выйдя в полуфинал турнира, а в декабре красиво отпраздновали 70-летие отечественного хоккея. В минувшем году ФХР запустила много программ развития этого вида спорта в нашей стране. И, конечно, одним из главных событий стал Совет по спорту при президенте РФ, впервые в истории посвященный хоккею.