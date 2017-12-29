Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барсу" не хватило сил, чтобы сделать что-то в атаке"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (1:4). По словам специалиста, команда потратила много сил, играя в меньшинстве.

– Большое количество удалений, которое не позволило нам сыграть так, как мы хотели. 14 минут – это много, – приводит пресс-служба казанцев слова Билялетдинова. – Потратили на меньшинство много сил. Не хватило нам сил, чтобы что-то сделать в атаке.

– В каком состоянии Александр Бурмистров, учитывая, что он прилетел из Северной Америки?

– В каком состоянии не могу сказать, я его даже не видел. Будем думать. У нас сейчас есть время подготовиться.

– На сколько процентов уже готов Джастин Азеведо?

– Он не готов. Просто мы вынуждены его ставить, чтобы за счет игр привести его в порядок. Травма была серьезная, он много думает об этом. Пытаемся ему помочь.

– Показалось, что "Ак Барс" проигрывал в скорости. Как команда чувствует себя физически?

– Большое количество удалений сегодня и в матче с "Барысом" – силы не беспредельны, это все откладывается. Это не очень хороший момент.