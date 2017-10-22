Защитник "Магнитки" Дронов из-за травмы пропустит около двух месяцев

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что защитник Григорий Дронов пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (0:4). 19-летний игрок получил закрытый перелом кости голени.

Дронов являлся одним из основных кандидатов в молодежную сборную России, которая сыграет на чемпионате мира среди игроков до 20 лет в Баффало с 26 декабря по 5 января.

– Похоже, выбыл он надолго. Порядка двух месяцев, – приводит "Р-Спорт" слова Величкина. – Что касается замены, то могу только сказать, что мы работаем. Вариантов много. С одной стороны, много вариантов, с другой – это же не овощной рынок, где можно прийти и сразу выбрать помидоры. Мы работаем.