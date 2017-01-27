Виталий Давыдов: "Динамо" все боятся"

Вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов высказал мнение о том, соперник бело-голубых по первому раунду плей-офф не имеет для команды принципиального значения. По его словам, сейчас для тренерского штаба и хоккеистов главное – стабилизировать игру.

– В московском "Динамо" есть много молодых хоккеистов, – приводит пресс-служба бело-голубых слова Давыдова. – Они крепнут и прогрессируют от матча к матчу. Каждая игра доставляет удовольствие. Это, конечно, радует. Хочется, чтобы ребята продолжали в том же духе, набирали нужные обороты. И в дальнейшем вырастали в отличных мастеров, которые будут делать результат.



Тренерский штаб правильно расставляет хоккеистов, плюс чуткое руководство генерального директора Андрея Николаевича Сафронова над большой динамовской семьей сильно влияет на положительный результат. Нас все боятся. И думаю, не имеет значения, на кого мы попадем в плей-офф. Сейчас самое главное – стабилизировать эту самую игру. Чтобы не было так – один матч провели хорошо, а второй плохо. Примечательно еще, что вне зависимости от того, как прошел поединок, наши ребята всегда настроены только на победу и действуют с полной самоотдачей.