Толванен обогнал Кицына, Капризова и Тарасенко

Нападающий "Йокерита" Эли Толванен стал автором самого молодого хет-трика в истории КХЛ. Юный финн, которому в день матча с минским "Динамо" исполнилось 18 лет и 123 дня, превзошел державшееся почти семь лет достижение Максима Кицына. Форвард новокузнецкого "Металлурга" трижды огорчил "Атлант", когда ему было 18 лет и 311 дней.

Хоккеисты, сделавшие хет-трик до 21 года

Дата Игрок Клуб Соперник Счет Возраст 23.08.2017 Эли ТОЛВАНЕН Йокерит Динамо Мн (г) 6:1 18 лет 123 дня 30.10.2010 Максим КИЦЫН Металлург Нк Атлант 3:0 18 лет 311 дней 25.09.2016 Кирилл КАПРИЗОВ Салават Юлаев Медвешчак 4:5 Б 19 лет 152 дня 10.10.2011 Владимир ТАРАСЕНКО Сибирь Салават Юлаев 6:3 19 лет 302 дня 08.12.2011 Владимир ТАРАСЕНКО Сибирь Барыс 4:3 ОТ 19 лет 361 день 17.09.2013 Николай ПРОХОРКИН ЦСКА Динамо М 6:3 20 лет 26.01.2012 Владимир ТАРАСЕНКО СКА Торпедо 8:3 20 лет 44 дня 15.03.2012 Владимир ТАРАСЕНКО* СКА Атлант 7:1 20 лет 93 дня 23.02.2009 Михаил АНИСИН Сибирь Динамо Мн 7:2 20 лет 206 дней 19.11.2015 Павел БУЧНЕВИЧ Северсталь Медвешчак 4:0 20 лет 216 дней

* Хет-трик в матче плей-офф.

Толванен отметился хет-триком в первом в карьере матче КХЛ. Столь же ударно дебют в КХЛ отпраздновал новокузнечанин Александр Шинкарь. Однако в отличие от Толванена он ранее имел опыт выступления в российской Суперлиге. Рекорд среди абсолютных дебютантов ранее принадлежал динамовцу Рихарду Гюнге – хет-трик во втором матче.

Хоккеисты, потратившие наименьшее число матчей на первый хет-трик

Дата Игрок Клуб Соперник Счет Номер матча 04.09.2008 Александр ШИНКАРЬ* Металлург Нк Динамо Р (д) 7:0 1-й 23.08.2017 Эли ТОЛВАНЕН Йокерит Динамо Мн (г) 6:1 1-й 06.09.2012 Рихард ГЮНГЕ Динамо М Барыс (д) 5:1 2-й 15.09.2010 Юхаматти ААЛТОНЕН Металлург Мг Трактор (г) 4:3 4-й 12.09.2013 Кайл УИЛСОН Динамо Р Донбасс (г) 4:2 4-й 15.09.2014 Андреас ТУРЕССОН Сибирь Барыс (д) 4:1 4-й 08.10.2012 Илья КОВАЛЬЧУК* СКА ЦСКА (г) 4:2 6-й 14.11.2012 Никлас БЭКСТРЕМ Динамо М Витязь (г) 4:3 ОТ 6-й

* Ранее выступали в Суперлиге.

Три гола Толванена разделили всего 8 минут и 49 секунд. Только восьми хоккеистам удавалось оформить хет-трик за более короткое время. Причем Войтек Вольски потратил на три шайбы в ворота "Сибири" менее двух минут.

Игроки, потратившие на хет-трик в КХЛ наименьшее время