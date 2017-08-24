Толванен обогнал Кицына, Капризова и Тарасенко

Нападающий "Йокерита" Эли Толванен стал автором самого молодого хет-трика в истории КХЛ. Юный финн, которому в день матча с минским "Динамо" исполнилось 18 лет и 123 дня, превзошел державшееся почти семь лет достижение Максима Кицына. Форвард новокузнецкого "Металлурга" трижды огорчил "Атлант", когда ему было 18 лет и 311 дней.
Хоккеисты, сделавшие хет-трик до 21 года
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Возраст
|
23.08.2017
|
Эли ТОЛВАНЕН
|
Йокерит
|
Динамо Мн (г)
|
6:1
|
18 лет 123 дня
|
30.10.2010
|
Максим КИЦЫН
|
Металлург Нк
|
Атлант
|
3:0
|
18 лет 311 дней
|
25.09.2016
|
Кирилл КАПРИЗОВ
|
Салават Юлаев
|
Медвешчак
|
4:5 Б
|
19 лет 152 дня
|
10.10.2011
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
Сибирь
|
Салават Юлаев
|
6:3
|
19 лет 302 дня
|
08.12.2011
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
Сибирь
|
Барыс
|
4:3 ОТ
|
19 лет 361 день
|
17.09.2013
|
Николай ПРОХОРКИН
|
ЦСКА
|
Динамо М
|
6:3
|
20 лет
|
26.01.2012
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
СКА
|
Торпедо
|
8:3
|
20 лет 44 дня
|
15.03.2012
|
Владимир ТАРАСЕНКО*
|
СКА
|
Атлант
|
7:1
|
20 лет 93 дня
|
23.02.2009
|
Михаил АНИСИН
|
Сибирь
|
Динамо Мн
|
7:2
|
20 лет 206 дней
|
19.11.2015
|
Павел БУЧНЕВИЧ
|
Северсталь
|
Медвешчак
|
4:0
|
20 лет 216 дней
* Хет-трик в матче плей-офф.
Толванен отметился хет-триком в первом в карьере матче КХЛ. Столь же ударно дебют в КХЛ отпраздновал новокузнечанин Александр Шинкарь. Однако в отличие от Толванена он ранее имел опыт выступления в российской Суперлиге. Рекорд среди абсолютных дебютантов ранее принадлежал динамовцу Рихарду Гюнге – хет-трик во втором матче.
Хоккеисты, потратившие наименьшее число матчей на первый хет-трик
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Номер матча
|
04.09.2008
|
Александр ШИНКАРЬ*
|
Металлург Нк
|
Динамо Р (д)
|
7:0
|
1-й
|
23.08.2017
|
Эли ТОЛВАНЕН
|
Йокерит
|
Динамо Мн (г)
|
6:1
|
1-й
|
06.09.2012
|
Рихард ГЮНГЕ
|
Динамо М
|
Барыс (д)
|
5:1
|
2-й
|
15.09.2010
|
Юхаматти ААЛТОНЕН
|
Металлург Мг
|
Трактор (г)
|
4:3
|
4-й
|
12.09.2013
|
Кайл УИЛСОН
|
Динамо Р
|
Донбасс (г)
|
4:2
|
4-й
|
15.09.2014
|
Андреас ТУРЕССОН
|
Сибирь
|
Барыс (д)
|
4:1
|
4-й
|
08.10.2012
|
Илья КОВАЛЬЧУК*
|
СКА
|
ЦСКА (г)
|
4:2
|
6-й
|
14.11.2012
|
Никлас БЭКСТРЕМ
|
Динамо М
|
Витязь (г)
|
4:3 ОТ
|
6-й
* Ранее выступали в Суперлиге.
Три гола Толванена разделили всего 8 минут и 49 секунд. Только восьми хоккеистам удавалось оформить хет-трик за более короткое время. Причем Войтек Вольски потратил на три шайбы в ворота "Сибири" менее двух минут.
Игроки, потратившие на хет-трик в КХЛ наименьшее время
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Время
|
06.10.2014
|
Войтек ВОЛЬСКИ
|
Торпедо
|
Сибирь (г)
|
3:2
|
1.47
|
10.12.2010
|
Олег ПЕТРОВ
|
Атлант
|
СКА (д)
|
5:4 ОТ
|
3.00
|
03.02.2017
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Металлург Мг
|
СКА (г)
|
5:4 Б
|
3.59
|
09.01.2012
|
Ансси САЛМЕЛА
|
Авангард
|
Барыс (д)
|
4:2
|
5.01
|
23.10.2009
|
Алексей МОРОЗОВ
|
Ак Барс
|
Сибирь (г)
|
7:4
|
5.51
|
27.09.2014
|
Евгений ДАДОНОВ
|
СКА
|
Витязь (д)
|
7:1
|
7.11
|
09.12.2011
|
Алексей МОРОЗОВ
|
Ак Барс
|
СКА (г)
|
4:1
|
8.31
|
24.09.2014
|
Эрик КРИСТЕНСЕН
|
Лев
|
Югра (д)
|
4:0
|
8.38
|
23.08.2017
|
Эли ТОЛВАНЕН
|
Йокерит
|
Динамо Мн (г)
|
6:1
|
8.49
|
12.12.2010
|
Александр КОРОЛЮК
|
Локомотив
|
Северсталь (д)
|
8:2
|
9.19