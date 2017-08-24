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14:37 | Хоккей — КХЛ

Толванен обогнал Кицына, Капризова и Тарасенко


Нападающий "Йокерита" Эли Толванен стал автором самого молодого хет-трика в истории КХЛ. Юный финн, которому в день матча с минским "Динамо" исполнилось 18 лет и 123 дня, превзошел державшееся почти семь лет достижение Максима Кицына. Форвард новокузнецкого "Металлурга" трижды огорчил "Атлант", когда ему было 18 лет и 311 дней.

Хоккеисты, сделавшие хет-трик до 21 года

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Возраст

23.08.2017

Эли ТОЛВАНЕН

Йокерит

Динамо Мн (г)

6:1

18 лет 123 дня

30.10.2010

Максим КИЦЫН

Металлург Нк

Атлант

3:0

18 лет 311 дней

25.09.2016

Кирилл КАПРИЗОВ

Салават Юлаев

Медвешчак

4:5 Б

19 лет 152 дня

10.10.2011

Владимир ТАРАСЕНКО

Сибирь

Салават Юлаев

6:3

19 лет 302 дня

08.12.2011

Владимир ТАРАСЕНКО

Сибирь

Барыс

4:3 ОТ

19 лет 361 день

17.09.2013

Николай ПРОХОРКИН

ЦСКА

Динамо М

6:3

20 лет

26.01.2012

Владимир ТАРАСЕНКО

СКА

Торпедо

8:3

20 лет 44 дня

15.03.2012

Владимир ТАРАСЕНКО*

СКА

Атлант

7:1

20 лет 93 дня

23.02.2009

Михаил АНИСИН

Сибирь

Динамо Мн

7:2

20 лет 206 дней

19.11.2015

Павел БУЧНЕВИЧ

Северсталь

Медвешчак

4:0

20 лет 216 дней

* Хет-трик в матче плей-офф.

Толванен отметился хет-триком в первом в карьере матче КХЛ. Столь же ударно дебют в КХЛ отпраздновал новокузнечанин Александр Шинкарь. Однако в отличие от Толванена он ранее имел опыт выступления в российской Суперлиге. Рекорд среди абсолютных дебютантов ранее принадлежал динамовцу Рихарду Гюнге – хет-трик во втором матче.

Хоккеисты, потратившие наименьшее число матчей на первый хет-трик

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Номер матча

04.09.2008

Александр ШИНКАРЬ*

Металлург Нк

Динамо Р (д)

7:0

1-й

23.08.2017

Эли ТОЛВАНЕН

Йокерит

Динамо Мн (г)

6:1

1-й

06.09.2012

Рихард ГЮНГЕ

Динамо М

Барыс (д)

5:1

2-й

15.09.2010

Юхаматти ААЛТОНЕН

Металлург Мг

Трактор (г)

4:3

4-й

12.09.2013

Кайл УИЛСОН

Динамо Р

Донбасс (г)

4:2

4-й

15.09.2014

Андреас ТУРЕССОН

Сибирь

Барыс (д)

4:1

4-й

08.10.2012

Илья КОВАЛЬЧУК*

СКА

ЦСКА (г)

4:2

6-й

14.11.2012

Никлас БЭКСТРЕМ

Динамо М

Витязь (г)

4:3 ОТ

6-й

* Ранее выступали в Суперлиге.

Три гола Толванена разделили всего 8 минут и 49 секунд. Только восьми хоккеистам удавалось оформить хет-трик за более короткое время. Причем Войтек Вольски потратил на три шайбы в ворота "Сибири" менее двух минут.

Игроки, потратившие на хет-трик в КХЛ наименьшее время

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Время

06.10.2014

Войтек ВОЛЬСКИ

Торпедо

Сибирь (г)

3:2

1.47

10.12.2010

Олег ПЕТРОВ

Атлант

СКА (д)

5:4 ОТ

3.00

03.02.2017

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

СКА (г)

5:4 Б

3.59

09.01.2012

Ансси САЛМЕЛА

Авангард

Барыс (д)

4:2

5.01

23.10.2009

Алексей МОРОЗОВ

Ак Барс

Сибирь (г)

7:4

5.51

27.09.2014

Евгений ДАДОНОВ

СКА

Витязь (д)

7:1

7.11

09.12.2011

Алексей МОРОЗОВ

Ак Барс

СКА (г)

4:1

8.31

24.09.2014

Эрик КРИСТЕНСЕН

Лев

Югра (д)

4:0

8.38

23.08.2017

Эли ТОЛВАНЕН

Йокерит

Динамо Мн (г)

6:1

8.49

12.12.2010

Александр КОРОЛЮК

Локомотив

Северсталь (д)

8:2

9.19
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