"Слован" в овертайме победил "Медвешчак"

"Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победил "Медвешчак" со счетом 5:4. Победная шайба на счету Томаша Кундратека.

Оба клуба уже лишились шансов на попадание в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Слован" (Братислава) - 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Глинка - 6 (Скалицкий, Староста), 8:49 - 0:1. Аркалов - 3 (Козак), 9:07 - 1:1. Чипчура - 12 (бол., Серсен, Кундратек), 12:01 - 1:2. Жиру - 16 (Миличич, Катич), 28:59 - 2:2. Еглич - 11 (Пластино, Штясны), 30:00 - 2:3. Аркалов - 4 (Янкович, Заношки), 43:39 - 3:3. Мусатов - 6 (Штясны, Пластино), 56:44 - 3:4. Махбод - 2 (бол., Глумак, Смит), 59:01 - 4:4. Кундратек - 8 (Тэйфф), 60:51 - 4:5.

Вратари: Гайдученко, 0:00, 58:39 - 59:01) - Погге).

Штраф: 8 - 34.

Броски: 36 (12+9+13+2) - 36 (8+9+17+2).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

14 февраля. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).