СКА забросил 4 безответных шайбы московскому "Динамо"

СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Петербуржцы вышли на третье место в Западной конференции, столичный клуб занимает последнее место на "Западе" с двумя победами в восьми играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Херсли - 5 (бол., Дацюк, Гусев), 4:26 - 0:1. В. Тихонов - 3 (мен., Барабанов, Зуб), 5:49 - 0:2. Барабанов - 1 (Кузьменко, Земченок), 8:03 - 0:3. Кручинин - 1 (Коскиранта, Плотников), 46:14 - 0:4.

Вратари: Еременко (Бочаров, 8:03) - Шестеркин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 21 (6+5+10) - 31 (14+7+10).

Судьи: Белов, Гофман.

20 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".

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