"Сибирь" прервала антирекордную серию

"Сибирь" обыграла в гостях "Витязь" (4:3) и набрала первые очки в текущем сезоне. Новосибирцы, установившие новый рекорд лиги по числу поражений на старте сезона, одержали первую победу всего в 13-м матче.

Эта серия неудач - одна из самых продолжительных в КХЛ. Рекордсмен – "Спартак" - проиграл 19 матчей кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений в истории КХЛ

Клуб Сезон Тренеры Матчи Шайбы Очки С кем прервали Спартак 2013/14 Федор КАНАРЕЙКИН 19 25-69 4 Слован (г) – 3:0 Динамо Р 2017/18 Сандис ОЗОЛИНЬШ, Гиртс АНКИПАНС 14 16-52 1 Слован (г) – 3:2 ОТ Металлург Нк 2013/14 Александр КИТОВ, Герман ТИТОВ 14 22-50 3 Авангард (д) – 4:3 Автомобилист 2012/13 Андрей ШАЯНОВ, Игорь УЛАНОВ 14 31-61 6 Динамо Мн (г) – 6:3 Химик 2008/09 Геннадий КОРОТЕЕВ 13 21-56 1 Трактор (д) – 3:2 ОТ Витязь 2008/09 Сергей ГОМОЛЯКО, Майк КРУШЕЛЬНИЦКИ 13* 27-48 4 Металлург Нк (д) – 3:2 Б Витязь 2011/12 Андрей НАЗАРОВ 12 17-56 0 ЦСКА (д) – 2:1 Сибирь 2018/19 Владимир ЮРЗИНОВ-мл, Александр АНДРИЕВСКИЙ 12 16-47 0 Витязь (г) – 4:3 Металлург Нк 2016/17 Сергей БЕРДНИКОВ 12 12-43 1 Лада (г) – 2:1 Б Югра 2017/18 Анатолий ЕМЕЛИН 12 11-37 2 Автомобилист (г) – 4:3 Б Металлург Нк 2009/10 Дмитрий ПАРХОМЕНКО 12 14-35 2 ХК МВД (д) – 4:2

* В матче с "Трактором" "Витязю" засчитано поражение за нарушение лимита на легионеров.