20:10 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" прервала антирекордную серию

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"Сибирь" обыграла в гостях "Витязь" (4:3) и набрала первые очки в текущем сезоне. Новосибирцы, установившие новый рекорд лиги по числу поражений на старте сезона, одержали первую победу всего в 13-м матче.

Эта серия неудач - одна из самых продолжительных в КХЛ. Рекордсмен – "Спартак" - проиграл 19 матчей кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений в истории КХЛ

Клуб

Сезон

Тренеры

Матчи

Шайбы

Очки

С кем прервали

Спартак

2013/14

Федор КАНАРЕЙКИН

19

25-69

4

Слован (г) – 3:0

Динамо Р

2017/18

Сандис ОЗОЛИНЬШ, Гиртс АНКИПАНС

14

16-52

1

Слован (г) – 3:2 ОТ

Металлург Нк

2013/14

Александр КИТОВ, Герман ТИТОВ

14

22-50

3

Авангард (д) – 4:3

Автомобилист

2012/13

Андрей ШАЯНОВ, Игорь УЛАНОВ

14

31-61

6

Динамо Мн (г) – 6:3

Химик

2008/09

Геннадий КОРОТЕЕВ

13

21-56

1

Трактор (д) – 3:2 ОТ

Витязь

2008/09

Сергей ГОМОЛЯКО, Майк КРУШЕЛЬНИЦКИ

13*

27-48

4

Металлург Нк (д) – 3:2 Б

Витязь

2011/12

Андрей НАЗАРОВ

12

17-56

0

ЦСКА (д) – 2:1

Сибирь

2018/19

Владимир ЮРЗИНОВ-мл, Александр АНДРИЕВСКИЙ

12

16-47

0

Витязь (г) – 4:3

Металлург Нк

2016/17

Сергей БЕРДНИКОВ

12

12-43

1

Лада (г) – 2:1 Б

Югра

2017/18

Анатолий ЕМЕЛИН

12

11-37

2

Автомобилист (г) – 4:3 Б

Металлург Нк

2009/10

Дмитрий ПАРХОМЕНКО

12

14-35

2

ХК МВД (д) – 4:2

* В матче с "Трактором" "Витязю" засчитано поражение за нарушение лимита на легионеров.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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