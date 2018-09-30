"Сибирь" прервала антирекордную серию

"Сибирь" обыграла в гостях "Витязь" (4:3) и набрала первые очки в текущем сезоне. Новосибирцы, установившие новый рекорд лиги по числу поражений на старте сезона, одержали первую победу всего в 13-м матче.
Эта серия неудач - одна из самых продолжительных в КХЛ. Рекордсмен – "Спартак" - проиграл 19 матчей кряду. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии поражений в истории КХЛ
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренеры
|
Матчи
|
Шайбы
|
Очки
|
С кем прервали
|
Спартак
|
2013/14
|
Федор КАНАРЕЙКИН
|
19
|
25-69
|
4
|
Слован (г) – 3:0
|
Динамо Р
|
2017/18
|
Сандис ОЗОЛИНЬШ, Гиртс АНКИПАНС
|
14
|
16-52
|
1
|
Слован (г) – 3:2 ОТ
|
Металлург Нк
|
2013/14
|
Александр КИТОВ, Герман ТИТОВ
|
14
|
22-50
|
3
|
Авангард (д) – 4:3
|
Автомобилист
|
2012/13
|
Андрей ШАЯНОВ, Игорь УЛАНОВ
|
14
|
31-61
|
6
|
Динамо Мн (г) – 6:3
|
Химик
|
2008/09
|
Геннадий КОРОТЕЕВ
|
13
|
21-56
|
1
|
Трактор (д) – 3:2 ОТ
|
Витязь
|
2008/09
|
Сергей ГОМОЛЯКО, Майк КРУШЕЛЬНИЦКИ
|
13*
|
27-48
|
4
|
Металлург Нк (д) – 3:2 Б
|
Витязь
|
2011/12
|
Андрей НАЗАРОВ
|
12
|
17-56
|
0
|
ЦСКА (д) – 2:1
|
Сибирь
|
2018/19
|
Владимир ЮРЗИНОВ-мл, Александр АНДРИЕВСКИЙ
|
12
|
16-47
|
0
|
Витязь (г) – 4:3
|
Металлург Нк
|
2016/17
|
Сергей БЕРДНИКОВ
|
12
|
12-43
|
1
|
Лада (г) – 2:1 Б
|
Югра
|
2017/18
|
Анатолий ЕМЕЛИН
|
12
|
11-37
|
2
|
Автомобилист (г) – 4:3 Б
|
Металлург Нк
|
2009/10
|
Дмитрий ПАРХОМЕНКО
|
12
|
14-35
|
2
|
ХК МВД (д) – 4:2
* В матче с "Трактором" "Витязю" засчитано поражение за нарушение лимита на легионеров.