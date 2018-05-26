Сергей Звягин стал тренером вратарей "Авангарда"

"Авангард" заключил контракт с тренером вратарей Сергеем Звягиным, информирует официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан на два года. ранее он работал в "Барысе" и "Магнитке".

- Я рад присоединиться к "Авангарду", клуб всегда ставит серьезные задачи, решать которые можно только всем коллективом, - отметил Звягин. - А вратари - важнейшая его часть. В Омске собрана сильная бригада голкиперов, хотел бы отметить Игоря Бобкова, для которого переход в Омск может стать поворотным моментом в карьере. В перспективе он может стать первым номером и заиграть в сборной России. Но для этого нужно много работать, постараюсь помочь ему во всем в "Авангарде".

- За Сергея Звягина говорят результаты. Он работал с лучшим вратарем плей-офф Василием Кошечкиным, который приводил магнитогорский "Металлург" к чемпионству. За его спиной 20 лет карьеры вратаря, он досконально знает все нюансы и умеет подвести голкипера к матчам в полной готовности, - отметил президент "Авангарда" Максим Сушинский.