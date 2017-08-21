Олег Знарок: "В конце сезона посмотрим, насколько СКА был готов"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в первом матче нового сезона КХЛ над ЦСКА (4:2) поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Первая игра – сложная, волнение в любом случае присутствовало, – сказал Знарок. – Мы совершали ошибки, но хорошо, что выиграли. Спасибо болельщикам, что собрались. Готовимся к следующему матчу.

– Капитаны победивших команд долгое время не брали в руки трофей. Вы обсуждали это в команде?

– Вы думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? Мы же с сильной командой играли, с приличным составом. Таких обсуждений не было.

– В третьем периоде в первом звене вместо Плотникова выходили Карпов и Барабанов. У него были какие-то проблемы?

– Плотников ушел в раздевалку, ему была нужна небольшая помощь врачей.

– Два трофея на старте сезона дадут команде психологический импульс?

– Психологический – конечно. Когда выигрываешь, это всегда плюс. А так – сезон длинный. В конце посмотрим, насколько мы были готовы.

– Сегодня играл Микко Коскинен. Это значит, что он будет основным вратарем?

– Не знаю. У нас по голкиперам все решает тренер вратарей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

​Трансляция матча СКА – ЦСКА