Новотны пропустит три недели из-за травмы

Форвард "Лады" Иржи Новотны выбыл из строя на три недели из-за травмы нижней части тела, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу команды из Тольятти. 34-летний чех стал четвертым нападающим, которого команда из Самарской области потеряла из-за повреждения. Ранее из строя выбыли Василий Стрельцов, Сергей Соин и Картер Эштон.

- Иржи получил травму в матче против ярославского "Локомотива" (17 сентября), - говорится в сообщении пресс-службы. - После возвращения в Тольятти было проведено обследование, которое выявило повреждение в нижней части тела. Он внесен в список травмированных на три недели.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Новотны принял участие в 12 матчах, набрав 2 (1+1) очка.