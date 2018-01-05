Новотны и Ежов, возможно, выбыли до конца сезона

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после победы над московским "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что нападающий Иржи Новотны и защитник Денис Ежов, вероятно, закончили сезон из-за травм. Он также добавил, что рад победе во встрече, где изначально у игроков ничего не получалось.

Отметим, что Новотны получил травму на старте первого периода после столкновения в средней зоне, Ежов покинул площадку в третьем периоде после силового приема Владимира Брюквина.

– Думаю, что Новотны и Ежов закончили сезон. Это пока на первый взгляд, но их травмы выглядели нехорошо, – приводит "Р-Спорт" слова Аболса. – Начало игры до травмы Новотны было равным. После травмы Иржи нам пришлось перекраивать все тройки, и как будто отрубило. Ребята словно забыли, что нужно делать. Гол Скороходова – счастливая случайность для нас, первый раз приехали в зону и забили. Равный счет после первого периода был явно в нашу пользу.

Во втором периоде смогли перестроиться, много играли в три пятерки, смогли забить в большинстве. В третьей двадцатиминутке ребята цеплялись, бились, старались выиграть эту игру и не дать "Динамо" выйти вперед в счете. Надо отдать должное, что в игре, в которой у нас изначально ничего не получалось, мы нашли способ выиграть.