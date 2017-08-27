Милош Ржига: "Слован" поздно начал комплектовать команду. Это наша ошибка"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от московского "Динамо" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на большое количество допущенных ошибок. По словам специалиста, все игры братиславцев идут как под копирку.

– Видно, что наши матчи идут как под копирку, – сказал Ржига. – Только начинаем играть, и делаем ошибки, позволяем сопернику спокойно забрасывать нам шайбы. Не успеваем в атаке, потому что нет агрессии. Поэтому не можем победить. Идем какими-то шагам вперед, но нельзя в обороне делать такие ошибки.

– Вы недавно сказали, что команда у вас молодая, и идет ее строительство, но чаще всего именно опытные игроки ошибаются?

– Я не говорил, что у нас молодая команда. Я сказал, что мы начинали подготовку с молодой командой. Мы начали комплектовать "Слован" четырнадцать дней назад. Пришли взрослые ребята. Видно, что они делали ошибки, потому что не подготовлены.

– То есть им не хватило времени?

– Нет. Просто мы начали поздно комплектование команду и это наша ошибка. А другая ошибка в том, что ребята, которые к нам пришли, не подготовились. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)