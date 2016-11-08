Милош Ржига: "Слован" полностью выполнил тактическую установку в матче с "Автомобилистом"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (4:1) остался доволен действиями хоккеистов, но признал, что показать более атакующий, агрессивный хоккей помешали многочисленные травмы, от которых команда только начинает отходить.

– Я рад, что победили, – сказал Ржига. – Хорошо сыграли, полностью выполнили тактическую установку.

– Как удается собирать в Братиславе столько болельщиков на трибунах?

– Словакия – хоккейная нация. Плюс, другая лига, другие команды – все это интересно болельщикам. Все, кто приезжает к нам, выкладываются на 200 процентов, у нас царит потрясающая атмосфера. Поэтому дома мы играем в другой, более атакующий хоккей. Нас немного подкосила череда травм, сразу 10 человек выбыло. Сейчас они вернулись, но не хватает игровой практики.

– Вы довольны новичками, Мусатовым в частности?

– Да, доволен. Мусатова я давно знаю, он боец. Такие борются за каждую шайбу, нам нужна его агрессивность, но на сегодня контракт с ним не подписан. (Алексей МАКСИМОВ)